إيران.. الحكم بالإعدام على مدان بالتجسس لصالح واشنطن

أصدرت السلطات القضائية في إيران اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام على مدان بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وأحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات على 3 آخرين.

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كما حكمت المحكمة الإيرانية المختصة حسب متحدث القضاء الإيراني، على مدان رابع بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي: "تم إصدار الحكم على مدان واحد بتهمة التجسس لصالح أمريكا بالإعدام، لكن تم استئناف الحكم".

وكانت إيران قد أعلنت في يونيو أنها فككت شبكة تجسس إلكتروني كبيرة تديرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأن عددا من الجواسيس الأمريكيين ألقي القبض عليهم في دول مختلفة جراء ذلك.

المصدر: "رويترز"