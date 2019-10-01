 
مباشر
عاجل
الكرملين: بوتين يناقش الاتفاق النووي والوضع في مضيق هرمز مع روحاني

إيران.. الحكم بالإعدام على مدان بالتجسس لصالح واشنطن

أخبار العالم

إيران.. الحكم بالإعدام على مدان بالتجسس لصالح واشنطن
AFP
المحكمة الإيرانية العليا-أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mh1r

أصدرت السلطات القضائية في إيران اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام على مدان بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وأحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات على 3 آخرين.

إقرأ المزيد
إيران تعلن كشف 17 جاسوسا دربتهم CIA وإصدار حكم الإعدام على بعضهم
إيران تعلن كشف 17 جاسوسا دربتهم CIA وإصدار حكم الإعدام على بعضهم

كما حكمت المحكمة الإيرانية المختصة حسب متحدث القضاء الإيراني، على مدان رابع بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي: "تم إصدار الحكم على مدان واحد بتهمة التجسس لصالح أمريكا بالإعدام، لكن تم استئناف الحكم".

وكانت إيران قد أعلنت في يونيو أنها فككت شبكة تجسس إلكتروني كبيرة تديرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأن عددا من الجواسيس الأمريكيين ألقي القبض عليهم في دول مختلفة جراء ذلك.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بـ440 كعبا نسائيا عاليا.. فنان تركي يتحدث عن العنف ضد المرأة