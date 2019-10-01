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الهند: لا يحق لواشنطن أن تملي علينا أين نشتري السلاح

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الهند: لا يحق لواشنطن أن تملي علينا أين نشتري السلاح
Reuters
منظومات أس-400
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قال وزير خارجية الهند سوبرامانيان جيشانكار، إنه لا يحق لواشنطن أن تملي على بلاده أين تشتري أو لا تشتري الأسلحة، بما فيها صواريخ "إس-400" الروسية.

ونقلت قناة NDTV اليوم الثلاثاء عن جيشانكار قوله للصحفيين في واشنطن: "لقد أكدنا دائما أن مشترياتنا واختيار موردي المعدات العسكرية حق سيادي لنا تماما".

وأضاف: "لا نريد أن تخبرنا دولة ما بما يجب أن نشتريه أو لا نشتريه من روسيا، وكذلك لا نريد توصيات بعض الدول إذا كانت ستخبرنا ما إذا كان علينا أن نشتري أو لا نشتري من الولايات المتحدة".

وتابع: "هذا الأمر يخضع لحرية اختيارنا، ونعتقد أنه من مصلحة الجميع الاعتراف بذلك".

وكشف رغم ذلك، أن الهند تبحث مع الولايات المتحدة "مخاوف واشنطن" من اقتناء بلاده أنظمة الدفاع "إس-400" الروسية.

المصدر:"تاس"

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