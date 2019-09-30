طائرة مسيرة تعثر على مجرم صيني بقي مختبأ في كهف منذ 17 سنة

قبضت الشرطة الصينية، على سونغ جيانغ، البالغ من العمر 63 عاما، بعد أن بقي متواريا بنجاح فترة 17 عاما، وتم اكتشاف مخبئه في كهف، بواسطة طائرة مسيرة.

China police nab fugitive on lam for 17 years after drone discovers cave hideouthttps://t.co/KwZ36aB9Bx — loman920 (@loman920) September 30, 2019

وقالت الشرطة، إن المجرم، كان يقبع في السجن بعد إدانته بتهمة الاتجار بالنساء والأطفال، لكنه فر من السجن في عام 2002. وطوال هذه السنوات كان يعيش في كهف صغير ولم يتواصل مع الناس. ولكن لاحقا، تم اكتشاف مكان اختبائه في مقاطعة يوننان في جنوب غرب الصين، بفضل وشاية أشارت إلى تواجده بمنطقة جبلية.

THE YONGSHAN POLICE/CHINANEWS

وقامت الشرطة بتمشيط المنطقة من الجو بواسطة طائرة مسيرة، وعثرت بين الصخور على بقايا طعام وبعض الأشياء الشخصية. وصلت الشرطة إلى هذا المكان سيرا على الأقدام، وعثرت على جيانغ في كهف صغير كان يختبئ فيه منذ سنوات.

ووفقا للشرطة، فقد عاش الرجل بمفرده لفترة طويلة، وكان يشرب من مياه نهر قريب، ويقتات على الحيوانات والحشرات الموجودة في المنطقة.

المصدر: وكالات