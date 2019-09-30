 
مباشر

رئيس السنغال يعفو عن أشد منافس سياسي له

أخبار العالم

رئيس السنغال يعفو عن أشد منافس سياسي له
AFP
الرئيس السنغالي ماكي سال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgy7

عفا رئيس السنغال ماكي سال عن أحد خصومه الرئيسيين، خليفة سال، رئيس بلدية دكار السابق صاحب‭‭‭ ‬‬‬الشخصية المؤثرة، والذي حكم عليه بالسجن عام 2018 لاتهامه بالفساد.

إقرأ المزيد
اشتعال النيران في سيارة رئيسي السنغال ومالي (فيديو)
اشتعال النيران في سيارة رئيسي السنغال ومالي (فيديو)

وألقي القبض على خليفة سال، الذي يعد منافسا أساسيا لرئيس البلاد، وليست له أي صلة قرابة به، رغم أنهما يحملان ذات الشهرة، في مارس الماضي للاشتباه في اختلاسه 1.8 مليار فرنك (ثلاثة ملايين دولار) من الأموال العامة. وحكم عليه العام الماضي بالسجن خمس سنوات.

وذكر بيان من الرئاسة يوم الأحد، أن الرئيس قرر العفو عن سال واثنين آخرين، وأكد محامو خليفة سال القرار.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بريد إلكتروني مصري سيطلق للمنطقة العربية قريبا.. تعرف على مميزاته