رئيس السنغال يعفو عن أشد منافس سياسي له
AFP
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عفا رئيس السنغال ماكي سال عن أحد خصومه الرئيسيين، خليفة سال، رئيس بلدية دكار السابق صاحب الشخصية المؤثرة، والذي حكم عليه بالسجن عام 2018 لاتهامه بالفساد.
وألقي القبض على خليفة سال، الذي يعد منافسا أساسيا لرئيس البلاد، وليست له أي صلة قرابة به، رغم أنهما يحملان ذات الشهرة، في مارس الماضي للاشتباه في اختلاسه 1.8 مليار فرنك (ثلاثة ملايين دولار) من الأموال العامة. وحكم عليه العام الماضي بالسجن خمس سنوات.
وذكر بيان من الرئاسة يوم الأحد، أن الرئيس قرر العفو عن سال واثنين آخرين، وأكد محامو خليفة سال القرار.
المصدر: "رويترز"
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