 
مباشر

الرئيس الصيني ينحني 3 مرات أمام ضريح ماو تسي تونغ

أخبار العالم

الرئيس الصيني ينحني 3 مرات أمام ضريح ماو تسي تونغ
ضريح ماو تسي تونغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgwl

كرّم رئيس الصين شي جين بينغ الاثنين ذكرى الزعيم الشيوعي ماو تسي تونغ بالانحناء أمام ضريحه 3 مرات، عشية إحياء الذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية.

وزار الرئيس الذي يصفه بعض المحللين بأقوى زعيم صيني منذ ماو (1949-1976)، ضريح مؤسس الصين الشيوعية في ساحة تيان أنمين في قلب بكين، يرافقه عدد من كبار المسؤولين.

وأفادت وكالة أنباء "الصين الجديدة" بأن شي انحنى ثلاث مرات إجلالا لماو، من غير أن يتم بث أي صورة للمراسم أمام الضريح.

ونادرا ما يقوم قادة صينيون بتكريم ذكرى ماو، وآخر مرة انحنى فيها شي جين بينغ أمام ضريح ماو، كانت عام 2013 في الذكرى الـ120 لولادته.

وبعد زيارة الضريح، وضع شي باقة أزهار أمام "نصب أبطال الشعب"، وهو عبارة عن مسلة في وسط ساحة تيان أن مين.

ويترأس شي غدا الثلاثاء احتفالات الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر 1949 بعد انتهاء الحرب الأهلية، حيث من المقرر بهذه المناسبة تنظيم عرض مدني وعسكري ضخم.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قميصك الجديد قد يكون مصنوعا من البلاستيك المعاد تدويره!