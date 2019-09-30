الرئيس الصيني ينحني 3 مرات أمام ضريح ماو تسي تونغ

كرّم رئيس الصين شي جين بينغ الاثنين ذكرى الزعيم الشيوعي ماو تسي تونغ بالانحناء أمام ضريحه 3 مرات، عشية إحياء الذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية.

وزار الرئيس الذي يصفه بعض المحللين بأقوى زعيم صيني منذ ماو (1949-1976)، ضريح مؤسس الصين الشيوعية في ساحة تيان أنمين في قلب بكين، يرافقه عدد من كبار المسؤولين.

وأفادت وكالة أنباء "الصين الجديدة" بأن شي انحنى ثلاث مرات إجلالا لماو، من غير أن يتم بث أي صورة للمراسم أمام الضريح.

ونادرا ما يقوم قادة صينيون بتكريم ذكرى ماو، وآخر مرة انحنى فيها شي جين بينغ أمام ضريح ماو، كانت عام 2013 في الذكرى الـ120 لولادته.

وبعد زيارة الضريح، وضع شي باقة أزهار أمام "نصب أبطال الشعب"، وهو عبارة عن مسلة في وسط ساحة تيان أن مين.

ويترأس شي غدا الثلاثاء احتفالات الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر 1949 بعد انتهاء الحرب الأهلية، حيث من المقرر بهذه المناسبة تنظيم عرض مدني وعسكري ضخم.

المصدر: "أ ف ب"