محامي ترامب: الرئيس لم يمول رحلاتي الخارجية لفتح تحقيق بشأن بايدن

نفى رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يكون الأخير موّل رحلاته الخارجية لجمع معلومات تدين منافس ترامب الرئيسي المرجح في انتخابات 2020 جو بايدن.

وقال جولياني، عمدة نيويورك الأسبق، في مقابلة مع وكالة "رويترز" الجمعة: "لم يدفع أحد مصاريفي...لا يهم إن كنت تقاضيت أموالا مقابل ذلك. المهم فعلا هو هل باع (بايدن) منصب نائب رئيس الولايات المتحدة".

وأكد جولياني أنه التقى مسؤولين أوكرانيين في مدريد وباريس ووارسو هذا العام في إطار مساعيه لفتح تحقيق في أمر بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، على خلفية مزاعم أنه حاول إقالة المدعي العام الأوكراني آنذاك، فيكتور شوكين، لمنعه من التحقيق في أمر شركة طاقة كان نجله هانتر يعمل فيها مديرا.

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وبرز اسم جولياني كشخصية محورية في فضيحة ألقت بظلالها على ترامب ووضعته في مواجهة تحقيق مساءلة بشأن ما إذا كان أساء استخدام منصبه لتحقيق مكاسب سياسية.

واتهم بايدن جولياني بالترويج "لنظريات مؤامرة كاذبة ومزيفة".

وسافر جولياني إلى مدريد للقاء أندري يرماك، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد أيام قليلة من مكالمة هاتفية بين الأخير وترامب في 25 يوليو، ضغط خلالها الرئيس الأمريكي عليه للتحقيق بحق بايدن. وذكر يرماك في وقت لاحق أنه هو من سعى للقاء جولياني.

وقال جولياني إنه اختار مدريد مكانا للقاء لأنه كان سيزور المدينة في كل الأحوال بالنيابة عن موكلين رفض ذكر اسميهما، وأضاف: "كنا نتفاوض حول مكان الاجتماع. كان سيأتي إلى نيويورك فقلت له (يرماك) أنا ذاهب إلى مدريد لمدة أربعة أو خمسة أيام. هل سيكون من الأسهل إذا قابلتك هناك؟ فقال نعم. لذا فإن هذه المصاريف دفعها على ما أعتقد أحد العميلين، كما أنني ساهمت في جزء منها لأنني أخذت يومين عطلة".

ولم يحدد جولياني ما الذي ناقشاه خلال الاجتماع، لكن شكوى من مُبلغ بشأن مكالمة ترامب مع زيلينكسي جرى نشرها الأسبوع الماضي، أفادت بأن مسؤولين أمريكيين وصفوا الاجتماع بأنه "متابعة مباشرة" لدعوة الرئيس.

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وأكد جولياني أنه لم يتلق أي أموال من الحملة الانتخابية لترامب أو من اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وهي الهيئة التي تشرف على الحزب الجمهوري.

وقال إنه لا ينظر إلى عمله على أنه "عمل سياسي"، وأضاف: "بدأ هذا منذ عام تقريبا، أي قبل عامين من أي انتخابات، عندما سمعت المزاعم حول جو بايدن، لم أفكر فيها على أنها مرتبطة بانتخابات عام 2020. في تلك المرحلة لم يكن (بايدن) مرشحا".

وفي حديث لقناة CBS أكد جولياني أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان على علم بلقائه مع يرماك، لكنه لم يشارك في تنظيم هذا اللقاء.

وقال: "عندما تحدثت مع الوزير الأسبوع الماضي، سألته: هل يعلم بالأمر؟ فأجاب: نعم، أنا على علم به".

وأوضح جولياني أن من نظم اللقاء هما المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر والسفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند.

وقدم فولكر استقالته الجمعة بعد ظهور اسمه في ملفات "الفضيحة الأوكرانية".

المصدر: وكالات