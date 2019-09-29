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بومبيو يرحب بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد فنزويلا

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بومبيو يرحب بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد فنزويلا
Reuters
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رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأحد، بفرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على سبعة مسؤولين، من الأمن والمخابرات في فنزويلا.

وقال، في تغريدة على "تويتر"، إنه يرحب "بفرض العقوبات عليهم، لتورطهم في التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك وفاة القبطان رافائيل أكوستا أريفالو"، الذي تم اعتقاله بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في فنزويلا.

ودعا بومبيو، إلى "زيادة الضغط على رئيس فنزويلا  نيكولاس مادورو والمقربين منه، بهدف تحرير فنزويلا، من الكابوس الذي فرضوه على شعبهم".

في عام 2018، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات ضد 18 مسؤولا فنزويلا، وفي 27 سبتمبر 2019، تم توسيع القائمة لتشمل 25 شخصا.

وشملت العقوبات، موظفين من قوات الأمن، والمخابرات الفنزويلية، الذين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي، متورطين في التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.

المصدر: تاس

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