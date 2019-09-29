الدفاع التركية: إسقاط طائرة مسيرة انتهكت مجالنا الجوي

أعلنت وزارة الدفاع التركية إسقاط طائرة مسيرة مجهولة انتهكت 6 مرات المجال الجوي في منطقة عملية "درع الفرات" وولاية كليس الحدودية مع سوريا.

وقالت الدفاع التركية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الأحد، إن استهداف الطائرة المسيرة التي تعذر تحديد هويتها وطرازها حتى الآن، تم من قبل طائرتي "إف-16" أقلعتا من قاعدة "إنجرليك" بولاية "أضنة"، عند الساعة 13.24 بالتوقيت المحلي (GMT+3).

وأضاف البيان أن قوات الدرك في ولاية كليس عثرت على حطام الطائرة المستهدفة بين قاعدة "تشلدر أوبا" ومركز "بشيرية" للإقامة المؤقتة.

المصدر: الأناضول