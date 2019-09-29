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خلل فني يجبر طائرة رئيس قبرص على العودة إلى نيويورك

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خلل فني يجبر طائرة رئيس قبرص على العودة إلى نيويورك
Sputnik
رئيس قبرص نيكوس أناستاساديس
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اضطرت طائرة خاصة، كانت تقل رئيس قبرص نيكوس أناستاساديس، والوفد المرافق له، إلى العودة والهبوط بشكل اضطراري في مطار نيويورك.

وقالت قناة "سيغما" التلفزيونية القبرصية، إن الرئيس القبرصي كان عائدا إلى الوطن، بعد إلقائه كلمة أمام دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت إلى أن الطائرة اضطرت للعودة إلى مطار الإقلاع، بسبب عطل فني طارئ.

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وذكرت القناة التلفزيونية، أن الطائرة هبطت بسلام في حوالي الساعة 1:40 صباحا بتوقيت قبرص، في مطار "جون إف كينيدي" الدولي.

وفي التفاصيل، حدثت مشكلة في الزجاج الأمامي، خلال التحليق، وقرر الطيار عدم المخاطرة، والعودة إلى نيويورك لاعتبارات تتعلق بالسلامة.

المصدر: نوفوستي

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