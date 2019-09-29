مطالبات أوكرانية بنشر تسجيل مكالمات زيلينسكي وبوتين

نشرت عريضة على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية، تطالب الرئيس فلاديمير زيلينسكي بنشر تسجيل جميع المحادثات الهاتفية التي دارت بين زيلينسكي والرئيس فلاديمير بوتين.

وجاء في العريضة: "مع الأخذ بالاعتبار الفضيحة الدبلوماسية المرتبطة بالمحادثات الهاتفية مع الرئيس الأمريكي ترامب، ومحتوى هذه المحادثات وخاصة "تملق" زيلينسكي لترامب، وتنسيق المواقف بشأن بعض القضايا الجنائية، وانتقاد قادة الاتحاد الأوروبي، والسفير الأمريكي السابق، إلخ ... نطالب بنشر نصوص كل المحادثات الهاتفية بين الرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس الروسي بوتين".

وتم فتح عملية التوقيع على العريضة في 28 سبتمبر، ووقعها حتى الآن 56 شخصا ووفقا للقانون، ينظر رئيس أوكرانيا في العريضة، إذا وقعها ما لا يقل عن 25 ألف شخص خلال 90 يوما.

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من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن نشر نص الحديث بين ترامب وزيلينسكي، قد يكون درسا للرئيس الأوكراني، وبالتالي التأثير على الوضع في البلاد.

وأكدت أنه يجب على زيلينسكي إعادة النظر ومراجعة دور الولايات المتحدة في الوضع في أوكرانيا، وقالت: "يستطيع الأمريكيون الكشف عن كل خفايا السياسة الأوكرانية في لحظة، تماما كما فعل الديمقراطيون".

المصدر: وكالات