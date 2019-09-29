مشاركة أكثر من مليوني أفغاني في انتخابات الرئاسة

أدلى أكثر من مليوني أفغاني بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت في ظل التهديدات الأمنية بعد تعهد حركة "طالبان" بإحباط الانتخابات واستهداف مراكز الاقتراع.

وقال مسؤول في مفوضية الانتخابات بأفغانستان يوم الأحد طالبا ألا ينشر اسمه إن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن أكثر من مليوني ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وكان عدد الناخبين المسجلين قبل الانتخابات 9.67 مليون ناخب، وهي الرابعة منذ هزيمة حكومة طالبان في عام 2001.

ولم يخل يوم الاقتراع من حوادث العنف، حيث شهدت عدد من المدن الأفغانية سلسلة انفجارات أسفرت عن سقوط ضحايا، لم تتضح حصيلتهم النهائية حتى الآن.

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المصدر: رويترز