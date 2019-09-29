"نيويورك تايمز" تطرح تفسيرا جديدا لاهتمام ترامب بأوكرانيا

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يرغب في العثور على معلومات تثبت تورط كييف في محاولات التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وأشارت الصحيفة في تقرير مطول نشرته اليوم الأحد واستندت فيه إلى معلومات حصلت عليها من وثائق ومصادر في الولايات المتحدة وأوكرانيا، إلى أن ترامب وعلى الرغم من الاستنتاجات التي توصلت إليها أجهزة المخابرات ووزارة العدل الأمريكية بأن روسيا كانت مسؤولة عن التدخل في انتخابات عام 2016، كان يميل إلى البحث عن دليل على أن هذا التدخل كان مرتبطا بأوكرانيا.

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وحسب التقرير، فإن ترامب "كان يركز على نظرية مؤامرة مثيرة للشك تفيد بأن المراسلات الإلكترونية المفقودة لـ(المرشحة الديمقراطية السابقة) هيلاري كلينتون يمكن العثور عليها هناك (في أوكرانيا)".

وتزعم الصحيفة، أن ترامب أوفد محاميه رودولف جولياني إلى أوكرانيا لمهام تتضمن البحث عن هذه المعلومات أيضا.

وحسب رواية "نيويورك تايمز"، فإن ترامب أوصى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال محادثة هاتفية معه في يوليو بأن يتعاون مع وزير العدل والنائب العام الأمريكي ويليام بار في عدد من القضايا، "بينها نظرية مؤامرة غير مؤكدة، والتي بموجبها أوكرانيا وليس روسيا كانت وراء اختطاف المراسلات الإلكترونية للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأمريكي في عام 2016، ويمكن العثور على رسائل بريد كلينتون الإلكتروني المفقودة على خادم في أوكرانيا".

ووفقا للتقرير، مارس ترامب وجولياني "سياسة ظل خارجية" في ما يتعلق بأوكرانيا، تختلف أهدافها عن السياسة الأمريكية الرسمية، وكان ترامب يعتقد، على وجه الخصوص، أن بعض "القوى في أوكرانيا" المرتبطة بالحزب الديمقراطي الأمريكي، ساهمت في نشر معلومات مسيئة ببول مانافورت، الذي كان رئيسا لحملته الانتخابية عام 2016 واستقال من هذا المنصب على خلفية ظهور اسمه في ما يسمى "دفاتر المدفوعات السوداء" لحزب المناطق الأوكراني.

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يأتي تقرير "نيويورك تايمز" في إطار الانتقادات الحادة التي تعرض لها ترامب في الأيام الأخيرة بعد تسريب مضمون محادثته مع زيلينسكي، حيث اعتبر خصوم ترامب أنه حاول التأثير في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال طلبه من نظيره الأوكراني فتح تحقيق في أنشطة هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق ومنافس ترامب المحتمل في الانتخابات جو بايدن، والذي تولى قبل سنوات منصبا في مجلس إدارة شركة أوكرانية.

وأطلق الديمقراطيون في الكونغرس الثلاثاء الخطوة الأولى في إجراءات عزل ترامب بشبهة إساءته استغلال السلطة ونكثه بالقسم عبر سعيه للحصول على مساعدة دولة أجنبية لتقويض ترشح بايدن.

المصدر: "نيويورك تايمز"