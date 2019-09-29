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مقتل 36 شخصا بحادث سير في الصين

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مقتل 36 شخصا بحادث سير في الصين
Globallookpress Nie Jianjiang
تصادم حافلة وشاحنة في الصين (صورة أرشيفية)
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أفادت الشرطة الصينية بمقتل 36 شخصا إثر انحراف حافلة ركاب عن مسارها واصطدامها بشاحنة شرقي البلاد أمس السبت.

وذكرت شرطة مدينة يتشينغ بإقليم جيانغسو أن الحافلة التي كان تسافر شمالا، اخترقت حاجزا يفصل بين مسربين على طريق سريع، واصطدمت بشاحنة تقل ثلاثة أشخاص كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وأضافت الشرطة أن 36 شخصا آخرين أصيبوا بجروح، بينهم تسع حالات خطرة.

وقالت وكالة "شينخوا" نقلا عن التحقيق الأولي إن الحادث كان سببه انفجار إطار الحافلة.

المصدر: "رويترز"

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