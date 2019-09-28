مادورو: وصول دفعة جديدة من الخبراء العسكريين الروس إلى فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كلمة له على "تويتر"، أن دفعة جديدة من الخبراء العسكريين الروس وصلت إلى كاراكاس.

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وبحسب مادورو، فإن "الخبراء الروس وصلوا إلى فنزويلا قبل عدة أيام، لتبديل نظرائهم السابقين والذين قدموا إلى البلاد مطلع العام الحالي، وأن الدفعة الجديدة سيستمرون في تقديم النصائح والدعم التقني للقوات الفنزويلية".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، عزم بلاده الاستثمار في الاقتصاد الفنزويلي.

وأشار بوتين إلى أن موسكو تستثمر حوالي 4 مليارات دولار في البلد الأمريكي اللاتيني.

#EnVideo 📹 | Pdte. @NicolasMaduro: Aprobados 100 millones de euros y su equivalente en Petros para crear Fondo de Financiamiento Especial del Cine Venezolano#LaVerdadDeVenezuelaEnLaONUpic.twitter.com/0ajOiR6236 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 27, 2019

وتشهد فنزويلا منذ 21 يناير الماضي احتجاجات واسعة ضد رئيس البلاد نيكولاس مادورو، إذ أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تسيطر عليها المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، الأمر الذي اعترف به عدد من الدول الغربية برئاسة الولايات المتحدة.

من جهتها، أعلنت كل من روسيا والصين وتركيا وعدد من بلدان العالم الأخرى دعمها للرئيس مادورو كرئيس شرعي لفنزويلا.

المصدر: لينتا. رو