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تحليق طائرة عسكرية روسية فوق مواقع استراتيجية أمريكية

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تحليق طائرة عسكرية روسية فوق مواقع استراتيجية أمريكية
Sputnik
(صورة أرشيفية)
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حلّقت طائرة "تو-154 إم إل كا-1" عسكرية روسية مخصصة للاستطلاع، فوق مواقع استراتيجية أمريكية داخل الولايات المتحدة للمرة الثانية خلال أسبوع، في إطار معاهدة "السماء المفتوحة".

ووفقا للتقارير، فإن مسار رحلة الطائرة التي أقلعت من مدينة غريت فولز في ولاية مونتانا شمال وسط الولايات المتحدة، مر فوق منصات الصواريخ البالستية العابرة للقارات Minuteman-3 (ICBMs) ومراكز التحكم بها، وقاعدة Malstrom الجوية في نفس الولاية.

وذكرت التقارير أن الطائرة هبطت عقب الانتهاء من مهمتها في قاعدة رايت باترسون الجوية الأمريكية قرب مدينة دايتون في ولاية أوهايو، مشيرة إلى أنها ستعود قريبا إلى روسيا.

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وأجرت الطائرة يوم الخميس رحلة من مطار غريت فولز وحلقت فوق ثلاث ولايات هي مونتانا وداكوتا الشمالية وويومنغ، واستغرقت الرحلة حوالي ثماني ساعات.

كما طارت فوق قاعدة إلسورث الجوية (ساوث داكوتا)، حيث تتمركز القاذفات الاستراتيجية B-1B.

وكانت الطائرة العسكرية الروسية قد وصلت إلى الولايات المتحدة في رحلة مراقبة جديدة في 24 سبتمبر، وهبطت في البداية في قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا، ثم توجهت إلى غريت فولز بولاية مونتانا.

المصدر: "إنترفاكس"

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