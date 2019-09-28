تظاهرات شبابية تعم العالم مطالبة بالحفاظ على المناخ

تظاهر مئات الآلاف معظمهم من اليافعين والشباب في مختلف أنحاء العالم أمس الجمعة في إطار "الإضراب العالمي من أجل المناخ"، تلبية لنداء الناشطة البيئية السويدية القاصر غريتا تونبرغ.

وقادت غريتا (16 عاما) مظاهرة جمعت نصف مليون شخص، حسب منظميها في مدينة مونتريال الكندية، في أكبر مظاهرة بتاريخ مقاطعة كيبيك.

وقالت الناشطة التي تعاني من متلازمة أسبرغر والاضطراب الوسواسي القهري (أي نوع من الاضطرابات النفسية) أمام حشد من المتظاهرين في ختام المسيرة: "يبلغ عددنا 500 ألف شخص على الأقل. يمكنكم أن تعتزوا بأنفسكم... هناك ضرورة ملحة ولن نبقى مكتوفي الأيدي... نحن التغيير، والتغيير آت".

وأعربت الناشطة السويدية عن خيبة أملها في قمة الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ التي عقدت في نيويورك مطلع الأسبوع الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة، متهمة قادة الدول بإلقاء خطابات فارغة ووضع خطط غير كافية.

ووجهت انتقادات لرئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الذي التقته في اجتماع خاص أمس، قائلة إنه "لا يفعل ما يكفي".

Reuters Andrej Ivanov

وشددت غريتا مجددا على وجود "واجب أخلافي لمواصلة المعركة من أجل الكرة الأرضية ومستقبل البشرية".

بالتزامن مع ذلك، استجاب مئات آلاف الشباب في مختلف أنحاء أوروبا لدعوة غريتا، في الجولة الثانية من مظاهرات "الإضراب العالمي"، حيث نظمت مسيرات في 180 مدينة بإيطاليا وحدها، أكبرها كانت في مدينة ميلانو حيث خرج 200 ألف شخص إلى الشوارع.

كما تظاهر عشرات الآلاف في مختلف أنحاء النمسا، بما فيها العاصمة فيينا، بالإضافة إلى خروج آلاف المواطنين، معظمهم تلاميذ في المدارس، إلى شوارع العاصمة المجرية بودابست وغيرها من مدن البلاد.

كما لقي نداء غريتا تفاعلا في العالم العربي أيضا، حيث تجمع مئات المغاربة في الدار البيضاء وأمام مبنى برلمان البلاد في الرباط لمناشدة قادة دول العالم التحرك في مواجهة كارثة مناخية محتملة، منادين بشعارات بينها "نحن في حاجة إلى حلول"، و"كوكبنا في خطر"، و"فلننقذه من أجل أولادنا" و"طاقة متجددة 100% أمر ممكن".

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المصدر: "فرانس برس"