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طابور طويل من الدبلوماسيين الأجانب يصطف لمحادثة لافروف (صورة)

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طابور طويل من الدبلوماسيين الأجانب يصطف لمحادثة لافروف (صورة)
Reuters DO
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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شكّل دبلوماسيون من دول مختلفة طابورا طويلا اصطفوا فيه لمقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد أن فرغ من إلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور على "فيسبوك"، إن "الطابور بمقر منظمة الأمم المتحدة ضم ممثلين عن وفود دولية كانوا يرغبون في محادثة وزير الخارجية الروسي بعد خطابه في الجمعية العامة".

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن قاعة كاملة كانت مليئة بالراغبين في محادثة لافروف الذي شكر كل المتجمعين على ما أبدوه من اهتمام بمواقف موسكو تجاه القضايا الدولية.

المصدر: وكالات

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