الجيش الإسرائيلي كان على وشك شن حرب على غزة قبل أسبوعين
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كشف غادي أيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق أن قوات بلاده كانت قريبة جدا من الدخول في حرب مع قطاع غزة قبل أسبوعين.
تصريح إيزنكوت جاء في مقابلة معه نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة، قال فيها: "ليس لدى إسرائيل قوانين أو ثقافة حرب، فبالإمكان شن حرب مفاجئة من دون أن يدرك أحد كيف حدث ذلك، وهذا كاد يحدث في غزة قبل أسبوعين، وفي لبنان قبل شهر".
واعتبر إيزنكوت الذي يعمل باحثا في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط أن "إسرائيل دولة لا يمكن الانتصار عليها، ولا توجد قدرة للانتصار على دولة إسرائيل، وليفسر كل واحد ذلك كيفما يفهم".
المصدر: "معا"
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