 
مباشر

الجيش الإسرائيلي كان على وشك شن حرب على غزة قبل أسبوعين

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي كان على وشك شن حرب على غزة قبل أسبوعين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgnp

كشف غادي أيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق أن قوات بلاده كانت قريبة جدا من الدخول في حرب مع قطاع غزة قبل أسبوعين.

تصريح إيزنكوت جاء في مقابلة معه نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة، قال فيها: "ليس لدى إسرائيل قوانين أو ثقافة حرب، فبالإمكان شن حرب مفاجئة من دون أن يدرك أحد كيف حدث ذلك، وهذا كاد يحدث في غزة قبل أسبوعين، وفي لبنان قبل شهر".

واعتبر إيزنكوت الذي يعمل باحثا في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط أن "إسرائيل دولة لا يمكن الانتصار عليها، ولا توجد قدرة للانتصار على دولة إسرائيل، وليفسر كل واحد ذلك كيفما يفهم".

المصدر: "معا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شقة "إيبستين" في باريس.. ماذا تحتوي "شقة الأسرار"؟