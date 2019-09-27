وفود أمريكا وحلفائها يقاطعون كلمة فنزويلا الأمم المتحدة

غادرت وفود عدة دول قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، خلال خطاب ألقته ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

وأوضحت الوكالة أن ثمانية وفود على الأقل غادرت قاعة الجلسات، وخاصة ممثلي الولايات المتحدة وكولومبيا.

وقام أحد الدبلوماسيين الأمريكيين، قبل مغادرته القاعة، بإمالة كرسيه بشكل استعراضي وأسنده إلى الطاولة. فيما ضم الوفد الكولومبي ممثلين عن المعارضة الفنزويلية، الذين هتفوا أثناء مغادرتهم القاعة باسم زعيمهم خوان غايدو.

وقالت الوكالة إن الدبلوماسيين الأوروبيين بقوا جالسين في القاعة، فيما غادر ممثلون عن عدة بلدان من أمريكا اللاتينية، باستثناء كوبا والمكسيك والأوروغواي.

ووفقا لها، فقد احتقن الوضع قبل 30 دقيقة من خطاب رودريغيز، في مقر الأمم المتحدة بشكل ملحوظ على شرفة الصحافة، حيث تم تعزيز الأمن بشكل كبير، وطلب من الصحفيين الانتقال من الصفوف الأولى إلى الخلف.

وأوضح الحراس، الذين كان عددهم حوالي 20، هذه التدابير بضرورة منع الاستفزازات.

المصدر: تاس