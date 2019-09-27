النواب الأمريكي يحبط مسعى للجمهوريين لمنع تحقيق مساءلة ترامب

رفض مجلس النواب الأمريكي، الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الديمقراطي، يوم الجمعة مشروع قانون، يمنع التحقيق الرسمي الخاص ببدء إجراءات، مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

وقدم مشروع القانون، كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين في المجلس، وصوت لصالحه 184 نائبا، وعارضه 222 نائبا، وجرى التصويت على أساس حزبي بشكل كبير.

ويبرز مشروع القانون الانقسام العميق بين الحزبين في مجلس النواب، حول مسعى التحقيق في سلوك ترامب المنتمي للحزب الجمهوري.

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وفي وقت سابق، من هذا الأسبوع، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، فتح تحقيق لعزل ترامب، بسبب اتهامه بالضغط على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لتشويه صورة مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة.

المصدر: رويترز