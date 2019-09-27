لجنة في الدوما الروسي تعثر على علامات تطرف في عمل Deutsche Welle الألمانية

خلصت لجنة في مجلس الدوما إلى أن الموقع الألماني التابع لـ "دويتشه فيله" قد انتهك القانون الروسي بنشره مواد تدعو إلى حضور تجمعات غير مصرح بها في العاصمة موسكو وتبرر التطرف.

وقال رئيس اللجنة، فاسيلي بيسكاريف: "نعتزم في المقام الأول، إرسال المواد التي تم جمعها إلى هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) لتحديد مدى المسؤولية.. وكذلك إلى مكتب المدعي العام حتى يتسنى له، من جانبه، اتخاذ التدابير اللازمة".

وفي حال ثبتت هذه الاتهامات الموجهة ضد وسيلة الإعلام الألمانية، فإنها ستحصل على وضع "عميل أجنبي" ( من اختصاص وزارة العدل) وستفقد الاعتماد في روسيا (من اختصاص وزارة الخارجية).

وأوضح بيسكاريف: "لقد قاموا بأنشطة سياسية ممولة من ميزانية ألمانيا. لدينا وثائق تؤكد ذلك. وبالتالي، في رأينا، هذا نشاط عميل أجنبي".

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بدورها ، أعربت "دويتشه فيله" (DW) عن رفضها لجميع التهم، وقالت إنها "تتوقع الانتهاء السريع من هذه الإجراءات".

كما أكدت في بيانها أن "مجلس إذاعة DW، خلص بعد دراسة متأنية، إلى أن التقارير المقصودة بأي حال من الأحوال لا يمكن الاعتراض عليها"، معربة عن الأمل في أن "يستطيع جميع مراسلي DW في روسيا العمل بحرية ودون قيود".

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وقد شهدت موسكو عددا من التظاهرات غير المرخصة، نظمها معارضو انتخابات بلدية موسكو بمن فيهم المستبعدون من قوائم الترشح بعد كشف الجهات المختصة عن تلاعبهم في عدد التواقيع المؤيدة لترشحهم.

وفي أعقاب هذه التظاهرات، أنشأ مجلس النواب في البرلمان لجنة للتحقيق في وقائع التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، بناء على بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، بأن الدبلوماسيين والصحفيين الأمريكيين والألمان كانوا يتدخلون في الشؤون الروسية عند إذاعتهم فعاليات الاحتجاج. على وجه الخصوص، شجعت "دويتشه فيله" صراحة، على المشاركة في الأحداث غير المصرح بها.

المصدر: نوفوستي