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كييف: سنتحقق من مصير الأموال الأوروبية المقدمة في عهد بوروشينكو

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كييف: سنتحقق من مصير الأموال الأوروبية المقدمة في عهد بوروشينكو
Sputnik
مدينة كييف
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قالت إيرينا فيريشوك، عضو برلمان أوكرانيا، إنه يجب على حكومة بلادها، إجراء جرد للكشف عن مصير 15 مليار يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، لتمويل برامج مختلفة في عام 2014 .

وأضافت إيرينا فيريشوك، عضو كتلة "خادم الشعب" في البرلمان أنه لم يتم حتى الآن، استخدام هذه الأموال الضخمة بشكل كامل. وشددت على أنه، يجب تنفيذ هذه الخطوة، من أجل التغلب على الرأي السلبي السائد في الغرب، عن أوكرانيا في هذا المجال.

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 وشددت البرلمانية، على أنها ستتوجه بالأسئلة إلى الحكومة، حول كل برنامج، لأنه كان يشرف عليها ويتحمل مسؤوليتها، أشخاص محددون، وذلك لكي يصبح من الممكن، أن "نشرح للمستشارة أنغيلا ميركل، وللصحافة الألمانية، وغيرهم، لماذا لم يتم استخدام كل هذه الأموال التي سلمت لأوكرانيا".

وأقرت بأنه من الصعب على أوكرانيا في مثل هذه الحالة، أن تتوقع المزيد من الدعم من أوروبا. 

وأضافت: "هذه أموال ضخمة، لقد كانت فرصتنا، وهي فرصة هائلة لتنفيذ الإصلاحات القضائية، وفي مجال العدل، والقطاع العام".

في وقت سابق، قالت مايا كوشيانتش، السكرتيرة الصحفية لمفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي، جمع أكثر من 15 مليار يورو لدعم أوكرانيا على مدار السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، لم تنفذ أوكرانيا العديد من البرامج التي تم توجيه الأموال الغربية إليها.

المصدر: تاس

 

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