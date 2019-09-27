عقب الإفراج عن الناقلة.. بريطانيا تستأنف هجومها على إيران

عقب إفراج إيران عن الناقلة البريطانية Stena Impero، وجهت حكومة لندن انتقادات شديدة اللهجة إلى طهران، متهمة إياها بمخالفة القانون.

وشدد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان مقتضب نشر اليوم الجمعة على موقع الوزارة، على أن إيران احتجزت الناقلة التي تبحر تحت علم المملكة المتحدة بصورة غير قانونية، قائلا إن هذا الحادث جاء ضمن إطار "محاولات تقويض حرية الملاحة".

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وتابع: "نعمل مع شركائنا الدوليين لحماية الملاحة ودعم سيادة القانون الدولي".

وغادرت الناقلة التابعة لشركة سويدية اليوم ميناء بندر عباس الإيراني بعد نحو شهرين من احتجازها أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة.

وجاء حادث احتجاز Stena Impero بعد أسبوعين من توقيف سلطات جبل طارق وبريطانيا أوائل يوليو الناقلة الإيرانية Grace-1 بدعوى نقلها شحنة من النفط إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية ضد حكومة دمشق، وتم الإفراج عن هذه السفينة في أغسطس.

المصدر: RT