ترامب: تلوا على الكونغرس نصا مزيفا لمكالمتي مع الرئيس الأوكراني

اتهم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب النائب الديمقراطي آدم شيف، بقراءة نسخة مزورة في الكونغرس عن نص المكالمة التي دارت بينه ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الجمعة: "النائب آدم شيف قرأ على الكونغرس، بطريقة مزورة وأمام ملايين المشاهدين، نسخة غير موجودة من محادثتي مع الرئيس الأوكراني".

Rep. Adam Schiff fraudulently read to Congress, with millions of people watching, a version of my conversation with the President of Ukraine that doesn’t exist. He was supposedly reading the exact transcribed version of the call, but he completely changed the words to make it... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 сентября 2019 г.

وأضاف: "كان من الأجدى أن يقرأ النسخة المدونة الدقيقة من المكالمة، لكنه غيّر كلماتي بشكل كامل حتى يجعلها تبدو مريعة ويجعلني أبدو مذنبا، لقد كان يائسا وتم فضحه".

وتابع: "آدم شيف بفعله هذا كذب على الكونغرس وحاول خداع الشعب الأمريكي. لقد استمر في فعل هذا لمدة سنتين، وأنا أدعوه لأن يستقيل فورا من الكونغرس".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد نشرت قبل أيام مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التي تسببت في بحث سبل عزل سيد البيت الأبيض.

من جهته، فوجئ رئيس أوكرانيا بنشر نص محادثته الهاتفية مع ترامب، لكن الأخير قال إنه قرر نشر هذه المكالمة لأن "أشياء مروعة" يجري تداولها بشأنها.

المصدر: "تويتر" + وكالات