6 دول عربية لا تؤيد بعثة دولية لتقصي حقائق الانتهاكات في فنزويلا

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة على تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق لتوثيق الانتهاكات في فنزويلا، ومن بينها التعذيب وآلاف من عمليات الإعدام دون محاكمة.

وتبنى المجلس القرار في اليوم الأخير من دورة دامت ثلاثة أسابيع بإجمالي 19 صوتا مقابل معارضة 7، بينها السعودية ومصر، وامتناع 21 عضوا عن التصويت، بينهم البحرين وقطر والعراق وتونس.

#HRC42 Council adopts with 19 Y, 7 N, 21 Abst. res. on the situation of #humanrights in #Venezuela, strongly condemns all #violations & #abuses of intl. human rights law in Venezuela & urges its authorities to immediately release all political prisoners & others arbitrarily... pic.twitter.com/0cH7aWPzPz — HRC SECRETARIAT (@UN_HRC) September 27, 2019

وندد السفير الفنزويلي لدى المنظمات الأممية في جنيف خورخي فاليرو "بالقرار العدائي"، الذي قدمته دول من بينها الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وبيرو، التي تستضيف ملايين اللاجئين الفنزويليين، باعتباره جزءا من حملة تقودها الولايات المتحدة.

وقال فاليرو خلال المداولات التي أجراها المجلس: "هذه المجموعة الصغيرة تأتمر بأوامر الإمبراطورية الأمريكية. هؤلاء مجرد أتباع شائنين لإدارة الرئيس (دونالد) ترامب".

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وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، قد انتقدت بشدة سجل كاراكاس في مجال حقوق الإنسان في تقرير نشرته مطلع يوليو الماضي، حيث استنكرت ما وصفته بـ"تآكل" دولة القانون في فنزويلا، مشيرة إلى هجمات على معارضين سياسيين ونشطاء تضمنت ممارسة تعذيب وقتل.

المصدر: "رويترز"