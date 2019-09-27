موسكو: الأمم المتحدة يجب أن تمنح التأشيرات بنفسها

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الجمعة، إنه يجب على منظمة الأمم المتحدة أن تقرر بنفسها من سيحصل على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة للمشاركة في فعالياتها.

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وأشارت ماتفيينكو في تصريح لوكالة "نوفوستي" إلى إن المنظمة الأممية ملزمة بمراجعة اتفاقها مع واشنطن حتى تكون حرة في تحديد أعضاء الوفود الأجنبية الذين يحصلون على تأشيرات أمريكية للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها المنظمة.

وأضافت "أعتقد أنه الوقت المناسب لمعالجة هذه القضية بحرمان الولايات المتحدة من قدرتها على التأثير على تشكيلة الوفود الوطنية عبر التلاعب بالتأشيرات".

يذكر أن السلطات الأمريكية منعت مؤخرا دخول 10 من أعضاء الوفد الروسي إلى الأراضي الأمريكية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في المقابل، ردت موسكو على القرار الأمريكي باستدعاء نائب السفير الأمريكي لديها، ووصفت الحادث بأنه "عملية تثير استياء وليس لها أي توضيحات أو مبررات".

المصدر: وكالات