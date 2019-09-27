روسيا تحتجز مئات الصيادين المخالفين من كوريا الشمالية

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية اليوم الجمعة عن احتجاز عدة سفن وقوارب تقل على متنها مئات الصيادين المخالفين من كوريا الشمالية في المياه الروسية.

وأوضحت الهيئة أن أجهزة الأمن الروسية احتجزت ثلاث سفن صيد وعدة قوارب صغيرة قبالة سواحل إقليم بريموريه في أقصى شرقي البلاد كان على متنها 262 صيادا غير شرعيين، مشيرة إلى أن الموقوفين لم يقاوموا الأمن وتم نقلهم جميعا إلى ميناء ناخودكا الروسي.

وصادرت السلطات الروسية لدى الصيادين كميات كبيرة من الأسماك والمخلوقات البحرية النادرة.

ولا يزال الصيد غير الشرعي قبالة سواحل روسيا الشرقية قضية ملحة، حيث رصدت أجهزة الأمن الروسية أكثر من ثمانية آلاف انتهاك في المنطقة العام الماضي، مع احتجاز 39 سفينة روسية وأجنبية، علاوة على 1037 قاربا صغيرا.

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وفي الأسبوع الماضي، اعتدى صيادون غير شرعيون من كوريا الشمالية أثناء محاولة احتجازهم على عناصر من حرس الحدود الروسي، ما أدى إلى مقتل أحد المخالفين وإصابة أربعة من عناصر الأمن.

المصدر: "نوفوستي"