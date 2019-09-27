واشنطن تفرج عن إيرانية حبستها بتهمة انتهاك العقوبات

أفادت وسائل إعلام بأن السلطات الأمريكية أطلقت سراح سيدة إيرانية محكوم عليها في الولايات المتحدة بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وأكد روبرت ريتشمان محامي الإيرانية نيغار غودسكاني لوكالة "فرانس برس" أمس الخميس، أن موكلته خرجت من السجن وعادت إلى وطنها للانضمام إلى عائلتها.

وسبق أن اعتقلت غودسكاني المقيمة في أستراليا بطلب مدعين أمريكيين اتهموها بمحاولة الحصول على تكنولوجيا اتصالات رقمية أميركية بتقديم نفسها على أنها موظفة في شركة ماليزية، وذلك بهدف إرسال هذه التكنولوجيا إلى شركة الاتصالات الإيرانية "فناموج".

وحكم عليها الثلاثاء الماضي في الولايات المتحدة بالسجن 27 شهرا وإخلاء سبيلها في قاعة المحكمة، لقضائها المدة وهي قيد الحبس الاحترازي في أستراليا والولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب