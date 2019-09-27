إيران.. حكم مخفف لطبيبة خلعت حجابها في محفل نسوي (صورة)

أصدرت محكمة إيرانية حكما مدينا لطبيبة أخصائية في أمراض النساء والولادة، عقابا لها على خلع حجابها والجلوس على سيارة للشرطة احتجاجا.

وحكمت المحكمة على الطبيبة، بألف ساعة عمل في أحد المراكز الصحية، وإجراء أربع عشرة عملية ولادة مجانية.

وانتشرت صورة لفتاة تجلس على مقدمة سيارة للشرطة في مدينة أرومية غرب إيران، وتلوح بحجابها، وذلك بعد أن أوقفها عناصر الشرطة بتهمة "ارتداء زي غير مناسب".

وقال رسول أحمد زادة القاضي في محكمة تشهار باغ، إن المحكمة قضت بسجن الطبيبة لمدة عام واحد فقط، حيث لم تعتبر سلوكها ترويجا ضد النظام أو تهديدا للأمن القومي أو تنفيذا لحملات ضد الحجاب في إيران تدار من الخارج، وبعدما اتضح أن المدانة أخصائية نسائية، تم تخفيف الحكم الصادر ضدها.

وأثارت احتجاجات فردية على الحجاب في إيران تفاعلات واسعة خلال الأشهر الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تدار حملات من الخارج تحث الإيرانيات على نزع الحجاب وإرسال الفيديوهات لفضائيات معارضة.

المصدر: RT