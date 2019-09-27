إنقاذ 300 شخص معظمهم من الأطفال مقيدين بسلاسل داخل منزل شمال نيجيريا

أعلن متحدث باسم الشرطة النيحيرية اليوم الجمعة، إنقاذ 300 شخص، معظمهم من الاطفال، مقيدين بسلاسل داخل منزل في مدينة كادونا شمال البلاد.

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وقال المتحدث باسم الشرطة إن المبنى يضم مدرسة إسلامية وقد تم اعتقال سبعة أشخاص.

وتشهد نيجيريا، أعمال عنف متكررة، حيث ينشط تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي الذي أعلن في وقت سابق ولاءه لتنظيم "داعش".

وفي مطلع سبتمبر الجاري، قتل مسلحو "بوكو حرام" 8 مزارعين نيجيريين في شمال شرقي نيجيريا، حسب سكان محليين.

وغالبا ما تهاجم "بوكو حرام" المزارعين والرعاة في هذه المنطقة ذات الأكثرية المسيحية، متهمة إياهم بتزويد الجيش والمليشيات بالمعلومات.

وتنشط جماعة "بوكو حرام" التي أعلنت ولاءها لـ"داعش" في شمال شرق نيجيريا حيث أسفرت هجماتها المستمرة منذ نحو عقد عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.

المصدر: "رويترز"