أردوغان: العمل على إعلان المنطقة الآمنة مستمر مع واشنطن وفق جدوله

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، أن استعدادات تركيا والولايات المتحدة لإعلان "منطقة آمنة" للاجئين شمال شرقي سوريا، مستمرة وفق الجدول المحدد لها.

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ونقلت قناة "إن.تي.في" المحلية عن أردوغان قوله للصحفيين في رحلة العودة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن "الجهود مستمرة وفق الجدول الزمني لها"، مشيرا إلى "أن كل استعداداتنا اكتملت أيضا على طول الحدود".

وأضاف: "عند العودة إلى تركيا، سنجري تقييم الخطوات التي ينبغي اتخاذها وتنفيذها".

من جهته، قال جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إن واشنطن مستمرة في العمل مع تركيا بإخلاص وبأسرع ما يمكن، محذرا من أي عمل أحادي في المنطقة.

وقال: "أوضحنا لتركيا على جميع المستويات أن أي عملية من جانب واحد لن تؤدي إلى تحسن أمن أحد... لدى الأتراك بالطبع خيار التحرك عسكريا".

وتابع: "لقد طورنا مقترحا لمنطقة آمنة مع كل المعنيين، يشمل سحب وحدات حماية الشعب قواتها وأسلحتها الثقيلة لمسافات مختلفة وفقا للموقع ونوع النشاط وتزيل تحصيناتها في مناطق معينة".

وبدأ البلدان دوريات برية وجوية مشتركة على طول جزء من الحدود بين سوريا وتركيا، حيث تريد أنقرة من واشنطن إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية السورية عن منطقة حدودية بطول 480 كيلومترا، وحذر أردوغان من أن بلاده ستتحرك بمفردها إذا لم يتم إبعاد الوحدات من المنطقة.

المصدر :"رويترز"