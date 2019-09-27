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كوريا الشمالية تشيد بشجاعة وحكمة ترامب وتشكك بعقد قمة جديدة معه

أخبار العالم

كوريا الشمالية تشيد بشجاعة وحكمة ترامب وتشكك بعقد قمة جديدة معه
Reuters
أرشيفية من أخر لقاء بين ترامب وكيم
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شككت كوريا الشمالية في احتمال عقدها قمة جديدة مع الولايات المتحدة، بسبب عدم إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، ومع ذلك أشادت بشجاعة وحكمة الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت وسائل الإعلام الشمالية أن عدم إحراز أي تقدم يلقي بظلال من الشك على احتمالات عقد قمة بين ترامب والزعيم كيم جونغ أون في المستقبل القريب.

وقال مستشار وزارة الخارجية الكورية الشمالية كيم كي جوان "إن هذا الأمر يدفعه للشك في إمكانية إحراز تقدم جديد في العلاقات بين البلدين".

وحسب كيم كي غوان، فإن فكرة عقد قمة جديدة بين ترامب وكيم "حاضرة جدا هذه الأيام في الولايات المتّحدة".

ورغم ذلك، أشادت بيونغ يانغ الجمعة بترامب ووصفته بأنه "حكيم" و"شجاع"، معتبرة أنّه يختلف عن سياسيين آخرين في واشنطن لديهم "هوس" نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

المصدر: "رويترز"

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