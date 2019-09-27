واشنطن تدعو نيودلهي لتخفيف القيود المفروضة على كشمير "بسرعة"

أملت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أن تخفف الهند "بسرعة" القيود المفروضة في كشمير، مؤكدة استعداد الرئيس دونالد ترامب للوساطة بين الهند وباكستان إذا طلبتا ذلك.

وغداة لقاءين منفصلين عقدهما ترامب مع رئيسي الحكومتين الهندي ناريندرا مودي، والباكستاني عمران خان قالت أليس ويلز: "نأمل في أن نرى إجراءات سريعة تتمثل برفع القيود والإفراج عن كل الموقوفين".

وأكدت ويلز مجددا أن ترامب "مستعد للوساطة" "إذا طلبت" الهند وباكستان ذلك، مشيرة إلى أن مودي يرفض حتى الآن أي مبادرة دبلوماسية أجنبية.

وقالت ويلز إن "الولايات المتحدة قلقة من الاعتقالات الواسعة التي شملت مسؤولين سياسيين ورؤساء شركات، ومن القيود المفروضة على سكان جامو وكشمير".

وأضافت: "نأمل أن تستأنف الحكومة الهندية بسرعة الحوار السياسي مع المسؤولين المحليين وتحدد موعد الانتخابات الموعودة في أسرع وقت ممكن".

وجاءت تصريحات ويلز قبل خطابي عمران خان وناريندرا مودي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة.

منطقة كشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947، وكانت سببا لحربين وصدامات عديدة بين البلدين النوويين.

وتصاعد التوتر بين البلدين منذ أن حرمت الهند في الخامس من أغسطس الماضي الشطر الذي تسيطر عليه في كشمير، من حكم ذاتي منح لهذه الولاية منذ سبعة عقود، حيث قد شدّدت قبضتها الأمنية وفرضت حظرا للتجول ما أثار غضب باكستان.

المصدر: "أ ف ب"