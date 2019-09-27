المبعوث الأمريكي إلى إيران يخشى تحول "هلال القوة الإيراني" إلى "بدر"

قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران براين هوك، إن "علينا أن نكون جديين حيال طموح إيران لإرساء "هلال قوة إيراني"، وإلا سيصبح الهلال قمرا كاملا".

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وأضاف هوك في حديث لموقع "ليبانون فايلز" اللبناني، أن إيران "تأخذ نموذج "حزب الله" الذي بدأت بوضعه في بداية الثمانينات وتحاول تصديره إلى المنطقة، وأحدث مثال على ذلك هو الحوثيون في اليمن"، مشيرا إلى أن "إيران تستخدم الحوثيين بالطريقة ذاتها التي تستخدم فيها "حزب الله" في لبنان، وأن "الولايات المتحدة كشفت مؤخرا للمرة الأولى أن عملاء لـ"حزب الله" ينشطون في اليمن".

واعتبر هوك أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام كانت أصعب من السنوات الماضية بالنسبة للرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، وأن إيران تجد أن التعاطف معها يتبخر.

وأضاف:"هذا تطور طال انتظاره ويعني أن ضغوطنا تعمل والهجمات على السعودية هي أحد الأسباب لابتعاد العالم عن إيران".

وتابع: "لدى لبنان قوتان عسكريتان داخل دولة واحدة" في إشارة إلى "حزب الله"، مشددا على "ضرورة أن يحتكر الجيش اللبناني "استخدام القوة" في لبنان.

المصدر: "ليبانون فايلز"