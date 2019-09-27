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"الأناضول": الجيش والاستخبارات التركية تشنان عملية مشتركة شمالي العراق

"الأناضول": الجيش والاستخبارات التركية تشنان عملية مشتركة شمالي العراق

أخبار العالم

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أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن الجيش يقوم مع الاستخبارات التركية بعملية مشتركة أسفرت عن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا إرهابيا، شمالي العراق.

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وكانت القوات التركية أطلقت في 27 مايو الماضي، عملية "المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق، "بهدف القضاء على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد"، وأتبعتها بعملية "المخلب 2" في 13 يوليو الماضي، ثم "المخلب 3" في 24 أغسطس الماضي، فيما تدأب قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.

يتبع..

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