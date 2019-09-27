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الناقلة البريطانية تغادر ميناء بندر عباس الإيراني

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الناقلة البريطانية تغادر ميناء بندر عباس الإيراني
Reuters WANA NEWS AGENCY
ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو"
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أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن، أن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس الإيراني يوم الجمعة.

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يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء الماضي، أنه تم إلغاء أمر احتجاز الناقلة البريطانية "ستينا إمبرو"، لكن التحقيق لا يزال مستمرا.

وقال عباس الموسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن التحقيق في بعض انتهاكاتها والأضرار البيئية التي تسببت بها لا يزال مفتوحا"، و"صاحب السفينة وقبطانها التزما خطيا بقبول قرار المحكمة في هذا الصدد".

وكان الحرس الثوري الإيراني، احتجز ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني، "ستينا إمبرو"، في 19 يوليو الماضي، معللا ذلك بأنها انتهكت القوانين البحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز جنود المارينز البريطانيين لناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، والتي تم إطلاقها لاحقا في أغسطس.

المصدر: "رويترز"

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