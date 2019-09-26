ستولتنبرغ: رئيس أوكرانيا أثار موضوع عضوية بلاده في الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، طرح خلال اللقاء معه في نيويورك، موضوع عضوية أوكرانيا في حلف الناتو.

وأضاف ستولتنبرغ، خلال رده في نقاش بجامعة كولومبيا، على سؤال حول مدى احتمال تحقيق ذلك: "أنت محق تماما، عندما قابلت زيلينسكي في نيويورك قبل يومين، لقد أثار مسألة عضوية أوكرانيا في الناتو".

ولكن أمين عام الناتو، لم يستطع خلال ذلك، حتى تحديد أي موعد محتمل لانضمام أوكرانيا إلى الحلف.

إقرأ المزيد

وقال: "متى، لست الذي يحدد ذلك". وأضاف: "أعتقد أن من المهم بالنسبة لأوكرانيا وللناتو، التركيز على الإصلاحات، وعلى كيفية تنفيذ التحديث وتعزيز مؤسسات الأمن والدفاع الأوكرانية، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف، يساعد أوكرانيا في التحرك قدما على طريق الانضمام ونيل عضوية الحلف.

في عام 2014، قام برلمان أوكرانيا، بإدخال تعديلات على قانونين، وتخلى عن صفة الحياد وعدم الانضمام إلى الأحلاف التي كانت تتمسك بها الدولة.

وفي يونيو 2016، تم إدخال تعديلات جديدة جعلت من الانضمام إلى الناتو، الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية الأوكرانية.

ولكن يجب على أوكرانيا مع حلول عام 2020، ضمان التوافق التام لقواتها المسلحة مع قوات دول الناتو.

ويعتقد العديد من الخبراء، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على التأهل لنيل عضوية الناتو، في السنوات العشرين المقبلة.

المصدر: نوفوستي