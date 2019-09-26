في تصعيد جديد.. الولايات المتحدة تحظر على مسؤولين إيرانيين دخول أراضيها

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع "كبار المسؤولين في النظام الإيراني وأفراد أسرهم" من السفر إلى بلاده، في تصعيد جديد يندرج في إطار سياسة واشنطن لـ"الضغوط القصوى" على طهران.

وقالت الإدارة الأمريكية في بيان صدر عن وزير خارجيتها مايك بومبيو: "على مر السنين، تمتع المسؤولون الإيرانيون وأفراد أسرهم بالحرية والازدهار في أمريكا، بما في ذلك الفرص العظيمة التي تقدمها الولايات المتحدة في مجالات التعليم والترفيه والثقافة".

وأضاف البيان أن ترامب أصدر "إعلانا رئاسيا.. لا يسمح بعد اليوم لكبار مسؤولي النظام وأفراد أسرهم بدخول الولايات المتحدة".

وبموجب هذا القرار "لن تتمكن النخبة الإيرانية بعد الآن من التمتع بفوائد مجتمع حر في وقت يعاني فيه الشعب الإيراني من فساد نظامه وحكمه السيء".

وأكد بومبيو أن إيران هي "أول دولة راعية للإرهاب في العالم".

وقد فرضت إدارة ترامب قيودا على تحركات الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف في نيويورك حيث يتواجدان حاليا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، ورفضت منح حوالي ثلث أعضاء الوفد المرافق لروحاني تأشيرات دخول إلى البلاد.

المصدر: أ ف ب