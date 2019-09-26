طهران ترد على اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

نفى مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي صحة أنباء مفادها أن الوكالة تعتبر بدء بلاده في تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة انتهاكا للاتفاق النووي.

ووصف غريب آبادي تلك الأنباء بـ"كذب وتلفيق"، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم فقط بالتحقق من الأمور الفنية ولا تصدر أحكاما.

وأضاف: "إيران لم تتجاوز بنود الاتفاق النووي في تخصيبها اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة.. جميع الإجراءات التي أقدمت عليها إيران مؤخرا لا تخرج عن إطار قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها في وقت سابق بشأن نشاط إيران في المجال النووي، أن طهران بدأت بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة أن التقرير تضمن تقييما بأن الإجراء الإيراني الأخير يشكل انتهاكا للاتفاق النووي.

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المصدر: فارس