ماكرون يشيد بمساهمة جاك شيراك في جهود السلام

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمساهمة الرئيس الراحل جاك شيراك في جهود إحلال السلام في مختلف المناطق من العالم، بما في ذلك وقوفه ضد الحرب على العراق.

وقال ماكرون في كلمة له، اليوم الخميس، إن "شيراك كان يناضل في سبيل فرنسا مستقلة ومعتزة قادرة على الوقوف بحزم ضد تدخل عسكري غير مبرر".

وتابع ماكرون قائلا: "وبهذه الصورة هو عارض التدخل في العراق بدون تفويض أممي في عام 2003، وكان يسعى لإنهاء الحرب في يوغسلافيا السابقة وساهم في ضمان الأمن والسلام في لبنان".

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وأضاف: "أننا الفرنسيون فقدنا مواطنا عظيما، والشخص الذي كنا نحبه، والذي كان يحبنا أيضا... ونحن نشاطره أفكارا ومتمسكون بنضاله".

وأعلن الرئيس الفرنسي يوم جنازة الرئيس الراحل في 30 سبتمبر الجاري يوم حداد وطني.

وتوفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك في باريس اليوم الخميس عن عمر ناهز 86 عاما.

يذكر أن شيراك كان يشغل منصب الرئاسة في فرنسا خلال الفترة من 1995 إلى 2007.

المصدر: تاس