قائد الجيش الإيراني ردا على الجبير: سنرد الصاع عشرة

رد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قائلا: سنرد الصاع عشرة على أي اعتداء يطال حدودنا البرية أو البحرية.

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ووصف موسوي السعودية بـ"دولة خاسرة ومنهزمة"، مشيرا إلى أن المملكة قد "تلقت من إيران ردودا وصفعات قوية خلال السنوات الماضية".

وأضاف موسوي قائلا إن السعودية منيت بهزيمة في اليمن على الرغم من الحصار الذي فرضته عليه، متعهدا "نحن لا نرد على دولة خاسرة".

وتأتي تصريحات قائد الجيش الإيراني في سياق رده على كلام وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، الذي قال في وقت سابق إن الهجوم على منشآت لشركة "أرامكو" الذي تتهم واشنطن والرياض السلطات الإيرانية بالوقوف وراءه، "لا يمكن أن يمر دون رد"، مؤكدا أن المملكة تدرس مع حلفائها "الخيارات والخطوات التالية".

المصدر: RT