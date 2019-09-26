الوكالة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة في خرق للاتفاق النووي

أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس، بأن إيران ارتكبت انتهاكا للاتفاق النووي مع القوى الكبرى من خلال تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة.

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وأشارت الوكالة في تقريرها، إلى أن إيران "تعتزم تثبيت المزيد من الأجهزة المتقدمة أكثر من تلك التي أعلنت طهران عنها سابقا".

وذكرت الوكالة الذرية، أنها تحققت من أن جميع أجهزة الطرد المركزي التي ركبت بالفعل في خطي البحث والتطوير 2 و3 كانت جاهزة لإنتاج اليورانيوم المخصب".

المصدر: رويترز