ميركل: ترامب استبدل البيانات الصحفية بالتغريدات

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمكن من ضمان تحول تغريداته إلى بيانات رسمية حقيقية للصحافة.

وأضافت ميركل، في حديث لها اليوم الخميس، خلال مؤتمر بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس صحيفة " Frankfurter Allgemeine Zeitung"، أنها لا تملك حتى الآن أي حساب على "تويتر"، ولا تنوي فتح مثل هذا الحساب.

وقالت ميركل: "المثير في الأمر، أن ترامب تمكن عن طريق التغريدات، من إقناع جميع وسائل الإعلام الكلاسيكية بمتابعته، وهذا يعني، إقامة نوع من الاتصال مع العالم الخارجي"، ولم تعد البيانات الرسمية المخصصة للصحافة، تلعب دورها المهيمن كما في السابق.

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وأضافت ميركل: "من كل ذلك، يمكن للمرء أن يحكم على التغييرات التي حدثت".

وأشارت ميركل، إلى أنها لا تملك حسابا على "تويتر"، ولكن "يقوم بدورنا المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن زايبرت".

المصدر: تاس