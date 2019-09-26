 
مباشر

موسكو: العقوبات الأمريكية الجديدة غير مقبولة

أخبار العالم

موسكو: العقوبات الأمريكية الجديدة غير مقبولة
Reuters Maksim Blinov
وزارة الخارجية الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgdx

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على شركة وثلاثة أفراد وخمس سفن بذريعة توريد وقود الطائرات للقوات الروسية في سوريا، أمرا غير مقبول على الإطلاق.

وقال سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، إن "هذا على ما يبدو، استمرار للسياسة الأمريكية القديمة، التي تستند إلى العقوبات من جانب واحد، والتي نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق".

وتتعلق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا، على وجه الخصوص، بثلاثة مواطنين روس يعملون لصالح شركة Sovfreight.

إقرأ المزيد
واشنطن تفرض عقوبات على شركة وأفراد وسفن بحجة توفيرها وقود الطائرات للقوات الروسية في سوريا
واشنطن تفرض عقوبات على شركة وأفراد وسفن بحجة توفيرها وقود الطائرات للقوات الروسية في سوريا

وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من الخميس، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس سفن وشركة Maritime Assistance LLC، بحجة توفيرهم وقود الطائرات للقوات الروسية في سوريا.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ناسا توقع عقدا بقيمة 4.6 مليار دولار مع لوكهيد مارتن للعودة إلى القمر