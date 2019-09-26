مصادر فرنسية: سلسلة هجمات سيبرانية استهدفت مزودين لـ"إيرباص"

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن عددا من الشركات المزودة لشركة "إيرباص" لصناعة الطائرات تعرض في الأشهر الماضية لسلسلة هجمات سيبرانية نفذت بهدف التجسس الصناعي.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية متعددة قولها، إن أربع هجمات كبيرة استهدفت خلال الأشهر الـ12 الماضية شركات متعاقدة مع "إيرباص" التي مقرها في فرنسا، وهي المجموعة الفرنسية المتخصصة بالاستشارات التكنولوجية "إكسبليو"، وشركة السيارات البريطانية "رولز رويس"، وكذلك شركتان فرنسيتان أخريان لم تتمكن الوكالة من الكشف عن اسميهما.

وذكرت الوكالة أن مصادرها توخت الحذر الشديد في حديثها عن الجهة المسؤولية عن الهجمات بسبب صعوبات تقنية تحول دون تحديد هوية المهاجمين بشكل رسمي، غير أن تلك المصادر أعربت عن شكها بأن القراصنة الإلكترونيين منفذي الهجمات يعملون لصالح الصين.

المصدر: أ ف ب