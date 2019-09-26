جاك شيراك في صور طريفة وأخرى جمعته بقيادات عربية

دفع خبر وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، اليوم الخميس، محبيه ومتابعي الشأن السياسي في فرنسا لمشاركة مجموعة من الصور التي وثقت لحظات مميزة من حياته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة لشيراك وهو يقبل رأس حارس مرمى المنتخب الفرنسي في مونديال 1998، فابيان بارتيز، بعد تتويج منتخب بلاده بكأس العالم.

Jacques Chirac embrassant le crâne de Fabien Barthez lors de la Coupe du Monde 1998 #histoirepic.twitter.com/6GMR8seDUn — Photos Histoires (@PhotosHistos) 26 сентября 2019 г.

وعرفت الصورة الشهيرة لشيراك وهو يتجاوز أحد الحواجز الموجودة في مدخل مترو باريس تداولا واسعا، حيث بدا فيها شيراك غير مبال بكاميرات الصحفيين التي وثقت اللحظة الطريفة.

ونشرت حسابات على "تويتر" صورة الرئيس الفرنسي الراحل أثناء تواجده بالقاهرة سنة 1987 رفقة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، أثناء تدشين مترو الأنفاق بالمدينة.

جاك شيراك و حسني مبارك في افتتاح مترو

الأنفاق سنة 1987

Jacques Chirac et Hosni Moubarak lors de l'inauguration du métro du Caire en 1987. pic.twitter.com/hmdVPQyZ8n — Victor Salama (@VicoSalama) 26 сентября 2019 г.

وربط مغردون آخرون بين وفاة شيراك ووفاة الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، قبله بأسبوع، حيث نشروا صورة للرئيسين السابقين وهما يتبادلان ابتسامتين عريضتين.

Jacques Chirac est mort une semaine après Ben Ali, l'occasion pour moi de découvrir que la phrase qu'on lui a tant reproché à propos de la dictature du despote tunisien : "le premier des droits de l'homme, c'est de manger", n'était pas de lui mais de Roosevelt. pic.twitter.com/hOIFFPVs0D — Romain Caillet (@RomainCaillet) 26 сентября 2019 г.

وشاركت حسابات جزائرية صورة لشيراك أثناء زيارته للبلاد في ديسمبر 2001، حيث يظهر الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري وقتها، عبد العزيز بوتفليقة، رفقة فتيات بالزي التقليدي الجزائري، فيما يبدو أنها مراسم استقبال الرئيس الفرنسي.

Chirac à Alger

Le 1er décembre 2001 pic.twitter.com/ljgMZuOfq7 — Adlène Meddi (@adlenmeddi) 26 сентября 2019 г.

وكانت صورة شيراك رفقة رئيس وزراء لبنان الراحل، رفيق الحريري، من بين الأكثر تداولا، فقد كان الرجلان الراحلان يعتبران نفسيهما صديقين، وليس مجرد رجلي سياسية تجمعهما الدبلوماسية.

المصدر: RT + "تويتر"