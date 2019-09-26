 
مباشر

نتنياهو يطالب ببث جلسة تمهيدية لمحاكمته على الهواء

أخبار العالم

نتنياهو يطالب ببث جلسة تمهيدية لمحاكمته على الهواء
Reuters Ronen Zvulun
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgd1

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بث جلسة تمهيدية لمحاكمته بتهم فساد على الهواء مباشرة لضمان شفافية القضية.

ووجه نتنياهو هذه الدعوة في تصريح مسجل نشره مكتبه اليوم الخميس، إلى النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، قائلا إن "الشفافية تضمن الحقيقة".

وقال نتنياهو إنه لا يسعى إلى إخفاء أي شيء، مضيفا أنه بعد ثلاث سنوات من التسريبات الإعلامية المتقاطعة "الوقت حان ليسمع الناس كل شيء، بما في ذلك جانبي من الرواية".

وستعقد الجلسة المقبلة في الثاني والثالث من أكتوبر، لدراسة إمكانية توجيه اتهامات بالفساد وخيانة الأمانة إلى نتنياهو الذي يخوض حاليا صراعا صعبا بغية البقاء في منصب رئيس الوزراء لولاية خامسة.

وتتعلق تلك الاتهامات المحتملة بثلاث قضايا فساد، وينفي نتنياهو ارتكابه أي مخالفات، مصرا على أن التهم مسيسة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ناسا توقع عقدا بقيمة 4.6 مليار دولار مع لوكهيد مارتن للعودة إلى القمر