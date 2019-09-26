الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على 7 فنزويليين مقربين من مادورو

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على 7 شخصيات فنزويلية مقربة من الرئيس نيكولاس مادورو.

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ووفق تعبير ثلاثة دبلوماسيين، فإن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات اقتصادية على سبعة أشخاص آخرين مقربين من مادورو يوم الجمعة، ما سيؤدي إلى تجميد أصولهم الأوروبية ومنع سفرهم إلى دول الاتحاد.

ولم تتوفر على الفور مزيد من التفاصيل، لكن من المرجح أن يتم الإعلان عن العقوبات يوم الجمعة، عندما تصبح العقوبات نافذة.

وكان مادورو أجرى زيارة رسمية أمس إلى روسيا التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد دعم موسكو للمؤسسات الشرعية في فنزويلا وللحوار بين الحكومة والمعارضة.

المصدر: "رويترز"