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خامنئي: لا يمكن الوثوق بالأمريكيين

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خامنئي: لا يمكن الوثوق بالأمريكيين
Reuters TIMA AGENCY
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران
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أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران أن طريق الحوار مع أوروبا مفتوح، لكنه لا ينبغي الوثوق مطلقا بالولايات المتحدة ومن يكنّ العداء لإيران.

وقال علي خامنئي إن الوعود الأوروبية لطهران بشأن الاتفاق النووي فارغة، معتبرا أنه من غير المحتمل أن يتصرف الأوروبيون ضد عقوبات الولايات المتحدة، ولذلك ينبغي أن نقطع الأمل بالأوروبيين.

وأضاف: "الأفكار الأوروبية متطابقة مع الأمريكية... الأوروبيون يدخلون كوسطاء، يفاوضون، يتصلون هاتفيا ويتحدثون كثيرا ويقدمون الوعود، وجميع وعودهم فارغة".

وشدد خامنئي على أن إيران لم تغلق باب التفاوض والتعاون مع أي دولة في العالم سوى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

ودعا الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات عملية، إذا كانت صادقة، معربا عن ثقته بأن الأوروبيين لن يفعلوا شيئا لصالح إيران، وينبغي عدم التعويل عليهم في وعودهم الجوفاء.

المصدر: RT

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