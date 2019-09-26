إضراب واسع يشل جميع السفارات الإسرائيلية

نظم موظفو وزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيليتين في سفارات الدولة العبرية اليوم الخميس إضرابا مفاجئا احتجاجا على سياسة وزارة المالية تجاه موظفي البعثات الدبلوماسية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار بأن الإضراب الذي نظمته نقابتا موظفي وزارتي الخارجية والدفاع طال جميع سفارات إسرائيل، مع تعليق الخدمات القنصلية خارج البلاد وداخلها، علاوة على إغلاق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية وقطاع غزة ومقر قيادة الجيش الإسرائيلي في منطقة كرياه وسط تل أبيب.

ويعود سبب الإضراب المفاجئ إلى عدم التزام وزارة المالية بتعهداتها بعدم إلغاء البدلات المالية المخصصة للموظفين الحكوميين العاملين في الخارج وانتهاكها للاتفاق المبرم مع الدبلوماسيين بشأن تكاليف الضيافة.

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وحسب الصحيفة، وافق الموظفون على تعليق إضرابهم بشكل مؤقت بعد التوصل إلى حل قصيرة المدى للخلاف، غير أن المشكلة لا تزال بعيدة عن التسوية، إذ من المقرر أن تجتمع نقابة موظفي وزارة الخارجية في وقت لاحق من اليوم بهدف بحث خطوات جديدة في سبيل تفعيل الإضراب وهو ليس الأول من نوعه خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: يديعوت أحرونوت